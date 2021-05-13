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Бизнес

Выпуск поливинилацетатных клеев на нижегородской ОЭЗ "Кулибин" начнется в июле

13 мая 2021 18:19  [91] Бизнес
Выпуск поливинилацетатных клеев на нижегородской ОЭЗ Кулибин начнется в июле

Выпуск поливинилацетатных клеев на нижегородской ОЭЗ Кулибин начнется в июле

Фото: НИА Нижний Новгород (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" (Дзержинск) - компания "Хома Адгезив" (дочернее предприятие ООО "Компания Хома") - планирует запустить первую производственную линию по выпуску поливинилацетатных клеев в июле 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы видим интерес инвесторов к особой экономической зоне. Каждый новый проект – сигнал всем представителям бизнес-сообщества о том, что здесь хорошие условия. В ближайшее время планируется расширить перечень резидентов. Налоговые льготы и готовая инфраструктура позволяют привлечь на площадку высокотехнологичные производства, для запуска которых необходимы серьезные инвестиции", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорации развития Нижегородской области.

"Производство водных клеевых материалов будет полностью запущено в текущем году. Сейчас ведутся работы по реконструкции цеха. Уже в июле этого года компания приступит к выпуску поливинилацетатных клеев, а следующим этапом станет запуск клеевого участка по производству полиуретановых материалов", - сказал руководитель Корпорации развития Тимур Халитов.

Основной специализацией компании "Хома Адгезив" является производство промышленных клеев, которые необходимы для упаковочной, мебельной и автомобильной отраслей. Одна из целей данного проекта - вывод на рынок импортозамещающих химических технологий и продуктов собственной разработки.

Общий объем инвестиций в создание производства на территории ОЭЗ составит 318 млн рублей. Реализация проекта позволит создать в регионе более 160 новых рабочих мест.

Тимур Халитов добавил, что проект компании "Хома" - это отличный пример того, как инвестор эффективно использует доступные меры господдержки, в том числе возможности, которые предоставляет своим резидентам ОЭЗ "Кулибин".

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% в следующие 5 лет и 14,5% - в дальнейшем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

Напомним, особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Ее площадь составляет 72,3 гектара. На сегодняшний день утверждены три резидента ОЭЗ - "Пластматика", "Хома Адгезив" и "РТ-Композитные газовые баллоны".

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора региона Глеба Никитина.

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Теги:
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