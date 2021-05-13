Глеб Никитин поручил оказать помощь семье девочки, найденной убитой в Б.Козино Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову оказать помощь семье девочки, погибшей в Балахнинском районе.

По информации регионального СУ СК РФ, после того, как тело девочки 13 мая нашли недалеко от поселка Большое Козино, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Поиски ребенка были организованы после того, как она не вернулась во время из школы.

"Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания. Надеюсь, правоохранительные органы максимально жестко и оперативно отреагируют на ситуацию. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье, как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - сказал Глеб Никитин.

Соответствующие поручения об оказании помощи даны также главе района Александру Галкину.

"Также важно освободить сейчас близких от вопросов, связанных с организацией похорон", - добавил Глеб Никитин.