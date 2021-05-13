Прямые вылеты из Нижнего Новгорода в Каир стартовали 13 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямые вылеты из Нижнего Новгорода в Каир стартовали 13 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в авиакомпании Royal Flight.

По словам собеседника агентства, первый прямой вылет по маршруту состоялся 13 мая. Он вылетел из нижегородского "Стригино" со стопроцентной загрузкой и успешно совершил посадку.

В настоящее время в Египет запланирован один рейс в неделю - по четвергам в 14:00.

Всего авиакомпания будет летать в Каир из 9 городов России. На всех маршрутах используется Boeing 757-200.

Напомним, что Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.