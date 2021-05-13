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Прямые вылеты из Нижнего Новгорода в Каир стартовали 13 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в авиакомпании Royal Flight.
По словам собеседника агентства, первый прямой вылет по маршруту состоялся 13 мая. Он вылетел из нижегородского "Стригино" со стопроцентной загрузкой и успешно совершил посадку.
В настоящее время в Египет запланирован один рейс в неделю - по четвергам в 14:00.
Всего авиакомпания будет летать в Каир из 9 городов России. На всех маршрутах используется Boeing 757-200.
Напомним, что Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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