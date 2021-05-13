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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области

14 мая 2021 14:16  [88] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области. Об этом 14 мая сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 115 714 жителям, из которых 50 445 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 271 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 47 жителей.
По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 313 жителей (9 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 671 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 2 жителей), Советский (7 114, +3 заболевших), Московский (5 369, еще 15 заболевших), Канавинский (5 234, +2 человека), Сормовский (5 215, еще 7 инфицированных), Приокский (3 886, +3 заболевших) и Нижегородский (3 641, за сутки - на 6 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 501 заболевший жителей), Бор (5 736), Павловский (2 989), Балахнинский (2 933), Выксунский (2 943), Богородский (2 603), Городецкий (2 619) и Шахунский (2 032).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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