Прокуратура проверит транспортную обеспеченность в Б.Козино после убийства девочки Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижегородской области проверит транспортную обеспеченность в Большом Козино Балахнинского района, после того, как там нашли убитую 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что трагедия случилась 13 мая. Труп ребенка нашли в лесополосе рядом с поселком. Девочка перед смертью возвращалась домой из школы.

После того, как информация о случившемся была обнародована, пользователи соцсетей, проживающие рядом с семьей погибшей, рассказывали, что родители давно просят школьный автобус для перевозки детей.

Сегодня прокуратура сообщила, что организует проверку законности отсутствия транспортной обеспеченности школьников в Большом Козино.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.