ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
14 мая 2021 19:14  [98] Провал грунта площадью 80 кв метров произошел в Лукояновском районе
14 мая 2021 18:59  [81] Прокуратура проверит транспортную обеспеченность в Б.Козино после убийства девочки
14 мая 2021 16:44  [587] Нижегородец пойдет под суд за публикацию в интернете эротических фото подруги
14 мая 2021 15:57  [623] СК разыскивает возможного очевидца убийства школьницы в Балахнинском районе
14 мая 2021 10:34  [611] Водитель грузовика погиб при наезде на него погрузчика около Дзержинска
14 мая 2021 08:53  [650] Прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве девочки в Балахнинском районе
13 мая 2021 22:58  [822] Глеб Никитин поручил оказать помощь семье девочки, найденной убитой в Б.Козино
13 мая 2021 22:57  [1265] Двенадцатилетнюю девочку нашли убитой в лесу рядом с Большим Козино 13 мая
13 мая 2021 10:29  [364] Один человек погиб и еще трое в больнице в результате ДТП в Дивеевском районе
13 мая 2021 08:46  [2361] Шестилетний Ваня Вербицкий из Нижегородской области найден погибшим
Происшествия

Прокуратура проверит транспортную обеспеченность в Б.Козино после убийства девочки

14 мая 2021 18:59  [81] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижегородской области проверит транспортную обеспеченность в Большом Козино Балахнинского района, после того, как там нашли убитую 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что трагедия случилась 13 мая. Труп ребенка нашли в лесополосе рядом с поселком. Девочка перед смертью возвращалась домой из школы.

После того, как информация о случившемся была обнародована, пользователи соцсетей, проживающие рядом с семьей погибшей, рассказывали, что родители давно просят школьный автобус для перевозки детей.

Сегодня прокуратура сообщила, что организует проверку законности отсутствия транспортной обеспеченности школьников в Большом Козино.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Транспорт Убийство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph