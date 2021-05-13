Прокуратура проверит транспортную обеспеченность в Б.Козино после убийства девочки

Прокуратура Нижегородской области проверит транспортную обеспеченность в Большом Козино Балахнинского района, после того, как там нашли убитую 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что трагедия случилась 13 мая. Труп ребенка нашли в лесополосе рядом с поселком. Девочка перед смертью возвращалась домой из школы.
После того, как информация о случившемся была обнародована, пользователи соцсетей, проживающие рядом с семьей погибшей, рассказывали, что родители давно просят школьный автобус для перевозки детей.
Сегодня прокуратура сообщила, что организует проверку законности отсутствия транспортной обеспеченности школьников в Большом Козино.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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