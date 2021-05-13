Более 21 тысячи нижегородцев остаются без электроэнергии из-за урагана Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 21 тысячи нижегородцев остаются без электроэнергии из-за урагана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, это связано с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории региона.

В отдельных районах области наблюдаются грозы, местами ливни, град, порывы ветра 18-23 м/с.

В частности, по информации МЧС, отключение электроэнергии произошло в 9 муниципальных образованиях (г.о. г Выкса, г.о. Навашинский, Павловский м.о., Богородский м.о., Сосновский, Городецкий, Вачский, Володарский, Вознесенский районы).

В общей сложности под отключение попали 84 населенных пункта, 13 682 дома, 21 511 человек. В Володарском районе и в Дзержинске были повалены 20 деревьев, повреждено 2 автомобиля, произошел срыв кровель 2 жилых домов. Сейчас в районах ведутся восстановительные работы.

Тем не менее, в ведомстве отметили, что погибших и пострадавших в регионе нет.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, ливни и грозы сохранятся до конца дня 15 мая и ночью на 16 мая.