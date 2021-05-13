Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2021 21:20  [79] Валерий Фальков и Глеб Никитин открыли форум "Молодежь и наука"
15 мая 2021 21:12  [146] Глеб Никитин поручил организовать мониторинг ситуации в районах Нижегородской области
15 мая 2021 19:40  [1277] Более 21 тысячи нижегородцев остаются без электроэнергии из-за урагана
15 мая 2021 17:25  [163] Движение по ул.Красных Зорь перекроют на две недели
15 мая 2021 16:19  [1032] Грозы и ливни надвигаются на Нижний Новгород
15 мая 2021 16:01  [249] Россия возобновляет авиасообщение с еще пятью странами с 25 мая
15 мая 2021 13:18  [439] Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 15 мая
15 мая 2021 11:59  [1165] Фестиваль "Российская студенческая весна" стартует 15 мая в Нижнем Новгороде
15 мая 2021 09:01  [259] "Семья и дети являются главными ценностями России", - Глеб Никитин
14 мая 2021 17:25  [701] Создание спортзоны планируется в ПКО Краснооктябрьского района
Общество

Глеб Никитин поручил организовать мониторинг ситуации в районах Нижегородской области

15 мая 2021 21:12  [146] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин поручил организовать мониторинг ситуации в районах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно информации, 15 мая он поручил осуществлять мониторинг ситуации своему заместителю - Дмитрию Краснову.

"Поступают данные о повреждениях жилого фонда. Необходимо постоянно быть на связи с МЧС и районами и при необходимости оказать помощь в устранении аварийных ситуаций", - отметил Глеб Никитин.

Другому заместителю губернатора Сергею Морозову он поручил взять на контроль готовность аварийных служб ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщалось ранее, более 21 тысячи нижегородцев остаются без электроэнергии из-за урагана.

В отдельных районах области наблюдаются грозы, местами ливни, град, порывы ветра 18-23 м/с.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph