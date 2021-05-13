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Глеб Никитин поручил организовать мониторинг ситуации в районах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Согласно информации, 15 мая он поручил осуществлять мониторинг ситуации своему заместителю - Дмитрию Краснову.
"Поступают данные о повреждениях жилого фонда. Необходимо постоянно быть на связи с МЧС и районами и при необходимости оказать помощь в устранении аварийных ситуаций", - отметил Глеб Никитин.
Другому заместителю губернатора Сергею Морозову он поручил взять на контроль готовность аварийных служб ресурсоснабжающих организаций.
Как сообщалось ранее, более 21 тысячи нижегородцев остаются без электроэнергии из-за урагана.
В отдельных районах области наблюдаются грозы, местами ливни, град, порывы ветра 18-23 м/с.
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