Глеб Никитин поручил организовать мониторинг ситуации в районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин поручил организовать мониторинг ситуации в районах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно информации, 15 мая он поручил осуществлять мониторинг ситуации своему заместителю - Дмитрию Краснову.

"Поступают данные о повреждениях жилого фонда. Необходимо постоянно быть на связи с МЧС и районами и при необходимости оказать помощь в устранении аварийных ситуаций", - отметил Глеб Никитин.

Другому заместителю губернатора Сергею Морозову он поручил взять на контроль готовность аварийных служб ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщалось ранее, более 21 тысячи нижегородцев остаются без электроэнергии из-за урагана.

В отдельных районах области наблюдаются грозы, местами ливни, град, порывы ветра 18-23 м/с.