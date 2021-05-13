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Политика

Проект "плавучей поликлиники" обсудили Глеб Никитин и Наталья Комарова

16 мая 2021 11:29  [28] Политика
фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Проект "плавучей поликлиники" обсудили глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, встреча состоялась 15 мая в Нижнем Новгороде.

В частности, проект "Плавучей поликлиники" подготовлен ЦКБ им. Р.Е. Алексеева. Он создавался для развития транспортной инфраструктуры и обеспечения доступности жителей удалённых и труднодоступных районов современной и квалифицированной медицинской помощью. На судах этого типа возможно проведение вакцинации и профосмотров, медицинских исследований, диспансеризации, оказание медпомощи жителям труднодоступных районов и пострадавшим при ликвидации чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.

"Реализация проекта полностью соответствует задаче, которую поставил президент России по расширению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов", - обратил внимание Глеб Никитин.

Он отметил давнее сотрудничество с Югрой. В частности, нижегородские предприятия поставляют в регион транспорт - в основном, автомобили. Также интересно судостроение. Так, с 2019 года на ЦКБ имени Алексеева строятся "Валдаи", которые курсируют на маршрутах ХМАО. В настоящее время ЦКБ строит для Югры новые суда проекта "Метеор".

Также в ходе встречи был подписан план мероприятий по реализации соглашения, предусматривающего торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество между регионами на 2021-2023 годы. Всего запланировано примерно 30 мероприятий.

"Дружба регионов основана на человеческих отношениях плюс взаимных обязательствах, которые предусмотрены соглашениями", - заявила Наталья Комарова.

Особенно важными направлением она назвала создание технических возможностей, которому соответствует "Плавучая поликлиника".

"С 93-го года мы предоставляем услуги людям именно в таком формате. Судно исчерпало свой ресурс, и мы задумались о его замене. Поэтому предложение нижегородцев для нас крайне актуально. И сейчас это уже не просто мечта, а конкретизированные технические задания, которые лягут в основу проектирования этого судна", - сказала она.

Губернатор Югры также упомянула соглашение с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области. Договор касается вопросов кадровой политики и подготовки персонала для работы в государственных органах власти.

Напомним, 29 апреля заместитель губернатора Андрей Бетин и первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Шипилов подписали соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
Глеб Никитин Сотрудничество
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