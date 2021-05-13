Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков победил на первенстве России

Кирилл Тюлюков - второй слева
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Нижегородский саблист, воспитанник клуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Кирилл Тюлюков победил на первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба завода.
Согласно информации, молодежное первенство России прошло во Владикавказе. 14 мая за личные награды сражались 57 саблистов.
Во всех боях первенства Кирилл Тюлюков одерживал победы с преимуществом в несколько ударов над соперниками и в финале поставил убедительную точку (15:10). В итоге золото молодежного первенства. Наставники Кирилла Тюлюкова - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.
А 16 мая команда Нижегородской области, в которую вошли воспитанники арзамасского спортклуба "Знамя" Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов, Кирилл Тюлюков, на этих соревнованиях заняла четвертое место.
Напомним, месяцем ранее команда в том составе триумфально выиграла чемпионат России среди юниоров и юниорок до 21 года в Выборге.
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