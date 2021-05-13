Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 17 по 23 мая 2021 года Культура и отдых

20-23 мая Ночи наблюдателей Луны Фото: с сайта нижегородского планетария, Владимир Яшин (Суперлуние)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 17 по 23 мая.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

18 мая - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);

19 мая - спектакль по пьесе Пьера Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (16+);

21 мая - спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (16+);

22 мая - мюзикл по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (0+);

23 мая - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

20 мая - мультикультурный просветительский проект "За Русь святую!.." (6+);

22 мая - оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" (12+);

23 мая - балет Адана, Дриго, Делиба и Пуни по мотивам поэмы Дж. Байрона "Корсар" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

19 мая - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

20 мая - спектакль по пьесе Александра Островского "Волки и овцы" (12+);

21 мая - спектакль по пьесе Максима Горького "Мещане" (12+);

22 мая – спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" (12+);

23 мая - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

21,22 мая - спектакль по сказке Владимира Маслова "Иван Царевич и Серый Волк" (6+);

23 мая - спектакль по пьесе Недялко Йорданова "Волк и козлята".

Детский театр "Вера":

18 мая - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+);

19,20 мая - спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+);

21 мая - спектакль по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история" (12+);

22 мая - музыкальная сказка по пьесе Елены Кисельковой "Карлик нос" (6+);

23 мая - спектакль по сказке Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

20 мая - юбилейный концерт "Марина Степанова приглашает" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

19 мая - пластический спектакль по мотивам пьесы Карло Гоцци "Любовь к трем апельсинам" - "Фата Морганы" (12+);

22 мая - пластический спектакль "Мечты с поправкою на жизнь" (12+);

23 мая - спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (16+);

23 мая - музыкально-пластический спектакль Буратино (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

21 мая — спектакль по новеллам О.Генри "Без вымысла" (16+);

22 мая - рок-сказка кукольного отделения по мотивам романа Марка Твена "Принц и нищий" (16+);

23 мая - концерт со струнной марионеткой "Нити" (12+);

23 мая - спектакль по пьесе Михаила Бартенева "Бык, который шел рядом с ослом, который вез всемогущего царя" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

21 мая - торжественное открытие XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+);

22 мая - концерт Хоровой капеллы России им. Александра Юрлова "Русская и Западноевропейская хоровая музыка" в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+);

23 мая - концерт Хоровой капеллы России им. Александра Юрлова и Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии "Людвиг ван Бетховен - Девятая симфония" в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

18 мая - концерт класса доцента Е.Л. Щербининой (академический вокал) (6+);

19 мая - концерт ассистентов-стажеров (фортепиано, академический вокал) (6+);

21 мая - концерт класса доцента О.В. Поповой (саксофон) (6+);

23 мая - вечер камерной музыки (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

20 мая - программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), наблюдения в телескоп в режиме нон-стоп "Ночь наблюдателей Луны" (12+);

21 мая - программа "Космический адрес Земли" (6+),обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Розетта" (12+),программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+),наблюдения в телескоп в режиме нон-стоп "Ночь наблюдателей Луны" (12+);

22 мая - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), программа "Естественный отбор" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), наблюдения в телескоп в режиме нон-стоп "Ночь наблюдателей Луны" (12+);

23 мая - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Приключения капельки воды" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+),программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+),программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), наблюдения в телескоп в режиме нон-стоп "Ночь наблюдателей Луны" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ - Музей искусства ХХ века (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (0+), выставка работ Николая Гущина "Хохломское разнотравье" (0+), выставка работ Ангелины Курантовой "Цвет счастья" (0+), выставка работ Николая Бурдастова "Николай Бурдастов. Живопись" (0+), выставка детских рисунков "Пейзажи родного края" (0+);

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): обновленная экспози-ция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с муль-тимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка работ ниже-городских художников-аутсайдеров "Границы неПонимания" (18+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая";

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Тре-тья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).