Свыше 15 премьер ожидается на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Концерт-закрытие XV Международного фестиваля искусств им. Сахарова Фото: Нижегородская филармония

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свыше 15 премьер ожидается на XVI Международном фестивале искусств имени Андрея Сахарова, который пройдет в Нижнем Новгороде с 21 мая по 3 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба "Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Ростроповича".

В том числе запланирована мировая премьера документального моноспектакля "Андрей Сахаров. Равновесие на краю". Постановка в исполнении артиста театра и кино Евгения Князева и симфонического оркестра Нижегородской филармонии основана на сохранившихся воспоминаниях Андрея Сахарова и его современников.

Крупным событием фестиваля станет исполнение Девятой симфонии Бетховена с заключительным хором на оду "К радости" Шиллера. Кроме того, музыкальный критик Артем Варгафтик расскажет об истории создания и малоизвестных фактах этого сочинения.

На заключительном Гала-концерте фестиваля в сопровождении филармонического оркестра шедевры оперной классики исполнят солисты ведущих оперных театров мира Анна Аглатова (Большой театр) и Дмитрий Корчак (приглашенный солист "Ла Скала", "Ковент Гарден", "Опера Бастий", "Метрополитен-опера").

Также в рамках фестиваля пройдут музыкально-литературные программы: "Маленькие трагедии" А.С. Пушкина - "Каменный гость" и "Моцарт и Сальери" в исполнении артистов театра и кино Григория Сиятвинды, Ольги Смирновой, Сергея Епишева и камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

В сопровождении симфонического оркестра писатель Эдвард Радзинский представит нижегородцам авторскую пьесу "Загадка Моцарта" о жизни и загадочном трагическом финале величайшего композитора.

Специальные дни фестиваля в этом году будут посвящены культуре и искусству Нидерландов и Франции.

В фестивале примут участие более 400 отечественных и зарубежных деятелей искусства из шести стран: Италии, Германии, Франции, Нидерландов, США и России. В их числе три симфонических оркестра, академический и камерный хоры, три камерных коллектива, семь дирижеров и 23 солиста.

В рамках фестивальной программы в Нижегородской консерватории состоятся Международная научная конференция "Поверил я алгеброй гармонию…" и мастер-класс Виталия Ватули (саксофон, Россия-Нидерланды).

Напомним, Сахаровский фестиваль перенесли c 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. На фестивале было запланировано двадцать премьер. Сенсацией фестиваля должен был стать реконструированный авторский концерт Людвига ван Бетховена, состоявшийся в Вене 22 декабря 1808 года. Продолжительность концерта – 4 часа.

Отметим, что фестиваль вошел в событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, а также в программу праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова и утвержденных соответствующим указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что к юбилею ученого также капитально отремонтируют музей-квартиру на пр. Гагарина, 214 и проведут ряд памятных мероприятий.

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СПРАВКА:

Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 1992 года по инициативе директора и художественного руководителя Нижегородской филармонии, Заслуженного деятеля искусств России Ольги Томиной и выдающегося музыканта, Народного артиста России Валентина Берлинского. В 1999 году фестиваль был принят в Европейскую Ассоциацию Фестивалей при ЮНЕСКО, таким образом подтвердив репутацию крупнейшего музыкального форума не только российского, но и международного масштаба.