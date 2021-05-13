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Нижегородским детям-сиротам хотят предложить компенсацию части квартплаты

17 мая 2021 19:13  [1] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на заседании 17 мая рассмотрели проекты изменений в законы, предполагающие меры поддержки детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект изменений в закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", внесенный фракцией "Единая Россия", предусматривает дополнительное финансовое обеспечение детей-сирот, которым полагается жилье от государства. В частности, указанной категории граждан предлагается выплачивать компенсацию расходов за наем жилья до тех пор, пока они не получат благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда.

Размер ежемесячной компенсации для Нижнего Новгорода предложено определить в размере 8 тысяч рублей, в населенных пунктах, являющихся административными центрами районов, муниципальных округов и городских округов области – 5 тысяч рублей, в других населенных пунктах Нижегородской области – 3 тысячи рублей.

Кроме того, по словам заместителя председателя Законодательного собрания, руководителя фракции "Единая Россия" Ольги Щетининой, сейчас существует проблема, когда дети-сироты, которые должны быть обеспечены жильем, не имеют постоянной или временной регистрации по месту жительства или месту пребывания.

"Это ставит их в крайне сложную ситуацию – у них возникают проблемы при трудоустройстве, постановке на учет в службу занятости населения и получении пособия по безработице, иных социальных пособий и выплат, при устройстве их детей в дошкольные и общеобразовательные организации", - рассказала Ольга Щетинина.

В соответствии с законопроектом предлагается предусмотреть в законе возможность предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда социальной защиты отдельных категорий граждан детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, которые относились к указанной категории граждан и достигли возраста 23 лет. Предоставляться помещения будут до фактического обеспечения нуждающихся благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством.

"Сегодня мы рассмотрели целый ряд важных законопроектов, в частности – направленных на поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Такие вопросы всегда находятся на особом контроле у депутатов Законодательного собрания. Предлагаемые временные нормы как раз нацелены на то, чтобы оказать помощь таким ребятам. Нам важно показать, что государство делает все возможное, заботится об их благополучии. Эти законопроекты будут рассмотрены на заседании Законодательного собрания и вступят в силу 1 июля 2021 года", - отметил заместитель председателя комитета Андрей Тарасов.

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Сироты
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