Более 50% участников предварительного голосования "Единой России" - новички в политике Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 50% участников предварительного голосования "Единой России" - новички в политике. Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно информации, всего по стране для участия в процедуре подано 7 636 заявлений.

По словам председателя федерального организационного комитета процедуры, сенатора Александра Карелина, почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

"Больше половины – 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования", – добавил Александр Карелин.

Он также особо подчеркнул, что каждый третий кандидат праймериз – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после заключения соглашения между партией и СДД.

В заключение председатель федерального организационного комитета процедуры напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и "Единая Россия" полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры.

Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью "ворованных" аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

Напомним, что Глеб Никитин, Евгений Люлин и Ольга Щетинина возглавят список НРО "Единой России" на праймериз.

Само предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. Сейчас проходит регистрация избирателей. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Потребуется также авторизация через "Госуслуги". Пройти процедуру необходимо до 28 мая. Система автоматически определит избирательный округ и сформирует личный кабинет. Именно в нем с 24 по 30 мая включительно будут доступны бюллетени для голосования.