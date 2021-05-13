Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 мая 2021 13:51  [17] Новые приюты для бездомных животных предложено построить в Нижегородской области
18 мая 2021 13:46  [29] Еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года
18 мая 2021 13:14  [84] Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Леонида Жукова
18 мая 2021 12:59  [108] Улицу Алексеевскую перекроют для транспорта 19 мая
18 мая 2021 12:05  [128] Нижегородский водоканал списал жителям региона почти 5 млн рублей пеней
18 мая 2021 11:20  [154] Совет директоров "Теплоэнерго" утвердил стратегию развития предприятия до 2023 года
18 мая 2021 11:04  [157] "Музей не меняется, но меняются люди, пришедшие туда", - Юрий Шалабаев
18 мая 2021 10:45  [291] Свет и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода
18 мая 2021 10:33  [237] Тридцатиметровые Саровские врата построят в Дивеевском монастыре
18 мая 2021 10:15  [132] "Музеи Нижегородской области славятся разнообразными направлениями деятельности", - Евгений Люлин
Общество

Еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года

18 мая 2021 13:46  [29] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, 70% из них будет отдано регионам страны.

Владимир Путин заявил, что, начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн рублей и выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и обучения, на поддержку смогут претендовать все государственные вузы.

По словам главы государства, 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на бюджетные места в вузы страны. "Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира", - подчеркнул президент.

Напомним, что нижегородские школьники 15 апреля написали итоговое сочинение. Впереди сдача ЕГЭ и поступление в вузы Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph