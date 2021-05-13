Еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, 70% из них будет отдано регионам страны.

Владимир Путин заявил, что, начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн рублей и выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и обучения, на поддержку смогут претендовать все государственные вузы.

По словам главы государства, 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на бюджетные места в вузы страны. "Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира", - подчеркнул президент.

Напомним, что нижегородские школьники 15 апреля написали итоговое сочинение. Впереди сдача ЕГЭ и поступление в вузы Нижнего Новгорода.