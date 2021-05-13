Историческое ограждение восстановят на Кремлевском бульваре в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Историческое ограждение восстановят на Кремлевском бульваре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга 18 мая 2021 года.

Речь идёт о заборе, который представляет собой белые столбы и металлические пролеты между ними. Он будет установлен вдоль всего бульвара.

В настоящее время ведётся реконструкция двух участков бульвара от Кладовой до Коромысловой башни, а также от Коромысловой до Тайницкой башни. Общая протяжённость участков составляет порядка 550 м.

На бульваре уже выполнены подготовительные работы, в том числе сделана отмостка, проведено электричество и установлены системы автополива.

"Был спроектирован очень серьёзный водоотвод. Установлены новые лотки, в том числе дублирующие друг друга", - пояснил генеральный директор ООО ДСК "Алмазатомстрой" (подрядчик) Арам Асатурян.

Сейчас подрядная организация приступила к укладке брусчатки. Вдоль тротуаров будут проходить дорожки для маломобильных граждан.

Кроме того, в рамках реконструкции бульвара планируется привести в порядок технологический проезд на склоне. Там выложат брусчатку газонного типа.

"Со стороны это будет выглядеть как зелёная зона, но проезд будет рассчитан под большую нагрузку. В случае ремонтных работ он выдержит тяжёлую технику", - пояснил Арам Асатурян.

Как рассказал директор управления по благоустройству территории Кремля Юрий Бортников, при реконструкции бульвара было сохранено все озеленение и предусмотрены высадки новых зеленых насаждений.

"Мы не потеряли ни одного дерева. К тому же будет высажено еще 8 деревьев и 2 426 кустарников. Это будут берёзы, липы и ели, а также новые селекционные сорта сирени Колесникова", - сообщил он.

Также на бульваре установят скамейки и урны.

Реконструкция будет завершена к 30 июля. На работы направлено 100 млн рублей (40 и 60 на разные участки).

Ранее сообщалось, что ремонтно-реставрационные работы на участке Кремлевской стены от Зачатьевской до Георгиевской башни завершатся к июлю этого года.