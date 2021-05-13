Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 18 мая Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 135 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 18 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 18 мая, как и днем ранее, составляет 1.08.

По данным на 18 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 116 248 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 342 (вчера - 1 309).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 111 475 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 93 человека, а 9 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 431.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 632 233 человека, в том числе за последние сутки протестированы 3 943 жителя.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.