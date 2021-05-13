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Общество

Восемь новых школ планируется построить в Нижнем Новгороде по концессии

18 мая 2021 17:11  [101] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемь новых школ планируется построить в Нижнем Новгороде по концессии в 2023-2024 годах. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 18 мая 2021 года.

Он пояснил, что в настоящее время министерство образования Нижегородской области ведет переговоры с инвесторами о заключении договора концессии на возведение объектов.

"Министерство просвещения России разработало правила предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при создании объектов образования на основании концессионных соглашений. В первый отбор мы не успели, подаемся на второй", - пояснил он.

Школы будут построены на участках, подобранных администрацией Нижнего Новгорода с учетом потребностей департамента образования.

Речь идет о строительстве в 2023 году школы на 700 мест в ЖК "Цветы-1" в Приокском районе, на 400 мест - на ул. Украинская в Ленинском районе, на 1600 мест - в ЖК "Зенит" и на 700 мест - в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе.

В 2024 году предполагается строительство школы на 1100 мест в ЖК "Торпедо", на 1100 мест – в микрорайоне "Мончегорский" в Автозаводском районе, на 800 мест – в ЖК "Белый город" в Советском районе и на 405 мест – на ул. Вязниковская в Канавинском районе.

"Мы получили информацию, что в настоящее время министерство образования в части заключения концессии работает с компанией "СберБанк". Второй возможный концендент - ВЭБ.РФ", - сказал Дмитрий Горбунов.

Концессия предполагается на срок до 15 лет. 

Ранее сообщалось, что шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде в 2022-23 годах.

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Теги:
Строительство Школы
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