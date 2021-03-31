инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2021 15:18  [61] Семья, чей дом разломился пополам в Кстовском районе, получит квартиру
28 апреля 2021 15:07  [64] Еще шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде
28 апреля 2021 15:03  [66] Глеб Никитин и директор Пушкинского музея Марина Лошак подписали соглашение о сотрудничестве
28 апреля 2021 14:49  [88] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 31 районе Нижегородской области
28 апреля 2021 14:37  [75] Горадминистрация приступила к благоустройству дворов на ул. Звездинка и Горького
28 апреля 2021 14:29  [129] Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 28 апреля
28 апреля 2021 14:02  [80] "Единая Россия" поздравила сотрудников скорой медпомощи с праздником
28 апреля 2021 13:48  [222] Тысяча нижегородцев получит памятный знак в честь 800-летия Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 13:23  [110] Участки под берегоукреплением Черниговской набережной передали в собственность Нижегородской области
28 апреля 2021 12:55  [210] Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода (список)
Общество

Еще шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде

28 апреля 2021 15:07  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде в 2022-23 годах. Об этом рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе отчета о результатах своей деятельности и деятельности городской администрации за минувший год в рамках заседания Гордумы 28 апреля.

Он сообщил, что сейчас уже проводятся проектно-изыскательские работы по строительству детского сада на 178 мест на ул. Ванеева .

Кроме того, ведется подготовка документации для проведения торгов на выполнение проектных работ по строительству детского сада на 220 мест на ул. Янки Купала и прорабатывается вопрос о выполнении проектных работ по строительству детсада в ЖК "Торпедо" Автозаводского района.

Также подготовить проектно-сметную документацию за свой счет выразили готовность застройщики - детские сады планируется построить в ЖК "Маршал град", ЖК "Зенит" в Советском районе и ЖК "Планетарий" Сормовского района.

Юрий Шалабаев напомнил, что сейчас в Нижнем Новгороде ведется строительство девяти дошкольных образовательных учреждений. В 2020 году было построено 9 пристроев и два детских сада

"Проблема обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях не стоит так остро, хотя, конечно, присутствует. За счет строительства новых дошкольных организаций, перепрофилирования групп в существующих детских садах и выделение мест в частных детских садах нам удалось создать более 2000 мест за год", - отметил глава Нижнего Новгорода.

Он пояснил, что на сегодняшний день дети в возрасте с 3 до 7 лет обеспечены местами на 100%, с 1 до 3 лет - на уровне 89%. 

По его словам, в 2021 будет дополнительно создано 79 групп на 1607 мест для детей до 3 лет. План приема в 2021 году составляет 9780, а число заявлений - 12208.

Ранее администрация Нижнего Новгорода объяснила отказ от старых зданий детсадов для создания новых детских учреждений. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Детсады Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph