Еще шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде в 2022-23 годах. Об этом рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе отчета о результатах своей деятельности и деятельности городской администрации за минувший год в рамках заседания Гордумы 28 апреля.

Он сообщил, что сейчас уже проводятся проектно-изыскательские работы по строительству детского сада на 178 мест на ул. Ванеева .

Кроме того, ведется подготовка документации для проведения торгов на выполнение проектных работ по строительству детского сада на 220 мест на ул. Янки Купала и прорабатывается вопрос о выполнении проектных работ по строительству детсада в ЖК "Торпедо" Автозаводского района.

Также подготовить проектно-сметную документацию за свой счет выразили готовность застройщики - детские сады планируется построить в ЖК "Маршал град", ЖК "Зенит" в Советском районе и ЖК "Планетарий" Сормовского района.

Юрий Шалабаев напомнил, что сейчас в Нижнем Новгороде ведется строительство девяти дошкольных образовательных учреждений. В 2020 году было построено 9 пристроев и два детских сада

"Проблема обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях не стоит так остро, хотя, конечно, присутствует. За счет строительства новых дошкольных организаций, перепрофилирования групп в существующих детских садах и выделение мест в частных детских садах нам удалось создать более 2000 мест за год", - отметил глава Нижнего Новгорода.

Он пояснил, что на сегодняшний день дети в возрасте с 3 до 7 лет обеспечены местами на 100%, с 1 до 3 лет - на уровне 89%.

По его словам, в 2021 будет дополнительно создано 79 групп на 1607 мест для детей до 3 лет. План приема в 2021 году составляет 9780, а число заявлений - 12208.

Ранее администрация Нижнего Новгорода объяснила отказ от старых зданий детсадов для создания новых детских учреждений.