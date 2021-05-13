Финальные работы ведутся на путепроводе транспортной развязки в Ольгине Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Финальные работы ведутся на путепроводе транспортной развязки в Ольгине. Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

В частности, сейчас на объекте приступили к асфальтированию основного виадука. Указанные работы выполнены уже на 40% от запланированного объема. Помимо асфальтирования проезжей части, на транспортной развязке продолжается возведение насыпи земляного полотна, прокладка ливневой канализации, установка шумозащитных экранов.

В управлении добавили, что сам путепровод готов уже на 98%, а готовность развязки в целом составляет 64%. Объект возводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Напомним, что по контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но губернатор Глеб Никитин сказал, что объект введут в эксплуатацию раньше предусмотренных контрактом сроков, а именно к 800-летию Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.