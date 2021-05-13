"Окская судоверфь" построит многофункциональный буксир для "Морспасслужбы" Экономика

Фото: с сайта Росморречфлота

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) построит многофункциональный буксир-спасатель для ФГБУ "Морспасслужба". Об этом сообщает Росморречфлот со ссылкой на ФКУ "Дирекция госзаказчика".

Завод стал победителем конкурса на строительство буксира-спасателя по проекту MPSV12 мощностью 2,5-3 МВт. С ним будет заключен контракт на сумму 2,9 млрд рублей.

Проект судна разработало ООО "Морское инженерное бюро-СПб".

Суда серии предназначены для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, для проведения аварийно-спасательных, судоремонтных и водолазных работ, выполнение морских буксировок, а также управления ТНГА рабочего класса с глубиной погружения до 3000 м.