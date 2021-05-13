Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области. Об этом 18 мая сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 116 248 жителям, из которых 50 636 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 612 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 45 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 363 жителей (24 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 691 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 1 жителя), Советский (7 150, +2 заболевших), Московский (5 387, еще 8 заболевших), Канавинский (5 247, +4 человек), Сормовский (5 247, еще 3 инфицированных), Приокский (3 900, +2 заболевших) и Нижегородский (3 651, за сутки - на 1 заболевшего больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 557 заболевший жителей), Бор (5 753), Павловский (2 993), Балахнинский (2 961), Выксунский (2 954), Богородский (2 615), Городецкий (2 629) и Шахунский (2 035).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.