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Бизнес

Сибур инвестировал 1,5 млрд рублей в реконструкцию кстовских очистных сооружений

18 мая 2021 18:38  [101] Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

СИБУР инвестировал в реконструкцию системы очистки производственных сточных вод в "СИБУР-Кстово" более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает структурное подразделение в Нижнем Новгороде ООО "СИБУР".

Новые локальные очистные сооружения (ЛОС) построены в рамках реконструкции системы очистки сточных вод производства этилена, пропилена и бензола. Многоступенчатая система очистки стоков сформировала новую экологическую инфраструктуру для будущего развития производственного комплекса. Очистные сооружения на Кстовском предприятии введены в эксплуатацию по программе обеспечения экологической безопасности предприятий СИБУРа, в рамках развития федерального проекта "Оздоровление Волги" - части нацпроекта "Экология".

В компании пояснили, что существовавшая ранее практика работы со сточными водами полностью удовлетворяла действующему законодательству. Новые же очистные сооружения позволят перенести очистку сточных вод на кстовское предприятие СИБУРа и снизить нагрузку с очистных сооружений самого города Кстово.

Теперь сточные воды "СИБУР-Кстово" будут проходить через многоступенчатую систему обезвреживания, последовательно подвергаясь механической, физико-химической, биологической очистке и доочистке.

Кроме того, ЛОС позволят предприятию дополнительно на 14% снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Напомним, что на тожественном открытии ЛОС сегодня присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который рассказал о реализации нацпроекта "Экология" в регионе.

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Теги:
Кстово Экология
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