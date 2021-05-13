Посвященный юбилею Нижнего Новгорода гала-концерт пройдет в музучилище им. М. А. Балакирева Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Посвященный юбилею Нижнего Новгорода гала-концерт пройдет в музыкальном училище им. М. А. Балакирева. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Согласно информации, он состоится 19 мая в 16:00.

На торжественном мероприятии с приветственным словом выступит заместитель главы администрации города, глава района Сергей Колотов.

Музыкальные композиции исполнят хор НМУ им. М.А. Балакирева, ансамбль народной песни "Всеслава", Бигуди-Бэнд НИУ им. М. А. Балакирева, ансамбль отделения "Музыкальное искусство эстрады", Духовой оркестр НМУ им М. А. Балакирева.

Также в концерте примут участие лауреат международного фестиваля "Неман – Днепр – Волга", дипломант международного конкурса "Золотой аккордеон" Алексей Бондарев и солист Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина Виктор Ряузов.