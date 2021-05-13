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Центр фехтования построят в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.
"Строим новый спортивный комплекс в Арзамасе. Договорились об этом с первым вице-президентом Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым при личной поддержке президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова. У школы впечатляющие успехи. Они заслужили", - написал он.
Губернатор напомнил, что в начале апреля воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода Кирилл Тюлюков завоевал золото первенства мира.
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