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Центр фехтования построят в Арзамасе

19 мая 2021 10:32  [74] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центр фехтования построят в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

"Строим новый спортивный комплекс в Арзамасе. Договорились об этом с первым вице-президентом Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым при личной поддержке президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова. У школы впечатляющие успехи. Они заслужили", - написал он.

Губернатор напомнил, что в начале апреля воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода Кирилл Тюлюков завоевал золото первенства мира.

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Теги:
Арзамас Строительство Фехтование
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