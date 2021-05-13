Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области. Об этом 19 мая сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 116 385 жителям, из которых 50 686 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 699 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 50 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 372 жителей (9 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 692 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 1 жителя), Советский (7 158, +8 заболевших), Московский (5 393, еще 6 заболевших), Сормовский (5 260, еще 13 инфицированных), Канавинский (5 251, +4 человека), Приокский (3 901, +1 заболевший) и Нижегородский (3 659, за сутки - на 8 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 563 заболевший жителей), Бор (5 757), Павловский (2 993), Балахнинский (2 966), Выксунский (2 957), Городецкий (2 632), Богородский (2 617) и Шахунский (2 037).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.