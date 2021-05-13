Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2021 21:02  [87] Глеб Никитин провел рабочую встречу с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым
19 мая 2021 20:30  [137] Бесплатные экскурсии пройдут в Нижнем Новгороде к 125-летию городского трамвая
19 мая 2021 19:34  [333] Улицу Народную перекроют для транспорта 21-24 мая, трамваи изменят маршрут
19 мая 2021 18:57  [133] Около 110 тысяч юных нижегородцев смогут отдохнуть в летних лагерях в 2021 году
19 мая 2021 18:19  [167] Нижегородский Минлесхоз выразил соболезнования в связи с трагической кончиной охотоведа Валерия Гайдыша
19 мая 2021 17:21  [226] "Единая Россия" 19 мая внесет законопроект о бесплатном подведении газа к поселковым домам
19 мая 2021 16:24  [651] Навигация "Валдаев" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая
19 мая 2021 15:36  [475] Определилось место строительства нового дома для жильцов с ул. Краснодонцев
19 мая 2021 14:57  [190] Нижегородец оплатил долг в 263 тысячи рублей за отопление и горячую воду
19 мая 2021 14:32  [1880] Пломбир с кишечной палочкой обнаружили в Нижегородской области
Общество

Бесплатные экскурсии пройдут в Нижнем Новгороде к 125-летию городского трамвая

19 мая 2021 20:30  [137] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Серия бесплатных экскурсий пройдет 20 мая в Нижнем Новгороде к 125-летию городского трамвая. Организатором экскурсий выступит музей трамваев и троллейбусов.

В трамвайном депо №1, где расположен музей, состоятся две экскурсии - в 17:30 и 18:10, на которые можно попасть после предварительной регистрации.

В 19:00 начнется авторская экскурсия Ивана Андреева. Маршрут пройдет по центру Нижнего Новгорода на ретро-трамвае. На эту экскурсию также необходимо зарегистрироваться.

Напомним, что Нижний Новгород стал одним из первых городов в Российской империи, где появился электрический трамвай. Начало трамвайного движения в 1896 году было приурочено к открытию XVI Всероссийской художественно-промышленной выставки. Трамвайные линии разных владельцев были проложены от плашкоутного моста по территории Ярмарки до выставки, по площадке, где стояли выставочные павильоны, а также в нагорной части города, где концы линий соединялись элеваторами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Трамвай Транспорт Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph