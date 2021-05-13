Бесплатные экскурсии пройдут в Нижнем Новгороде к 125-летию городского трамвая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Серия бесплатных экскурсий пройдет 20 мая в Нижнем Новгороде к 125-летию городского трамвая. Организатором экскурсий выступит музей трамваев и троллейбусов.

В трамвайном депо №1, где расположен музей, состоятся две экскурсии - в 17:30 и 18:10, на которые можно попасть после предварительной регистрации.

В 19:00 начнется авторская экскурсия Ивана Андреева. Маршрут пройдет по центру Нижнего Новгорода на ретро-трамвае. На эту экскурсию также необходимо зарегистрироваться.

Напомним, что Нижний Новгород стал одним из первых городов в Российской империи, где появился электрический трамвай. Начало трамвайного движения в 1896 году было приурочено к открытию XVI Всероссийской художественно-промышленной выставки. Трамвайные линии разных владельцев были проложены от плашкоутного моста по территории Ярмарки до выставки, по площадке, где стояли выставочные павильоны, а также в нагорной части города, где концы линий соединялись элеваторами.