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Общество

Более 150 камер видеонаблюдения и пост охраны обеспечат безопасность в нижегородском парке "Швейцария"

20 мая 2021 15:50  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 150 камер видеонаблюдения и пост охраны обеспечат безопасность в нижегородском парке "Швейцария". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной благоустройству парка, которая состоялась 20 мая.

По словам директора МАУ "Парк "Швейцария" Алексея Башкаева, на территорию парка будет обеспечен быстрый въезд всех экстренных служб, а также в парке установят "тревожные кнопки".

Начальник управления "ГК "ЕКС" Петр Седельников в свою очерель сообщил, что в парке уже ведется прокладка кабельных сетей для монтажа системы видеонаблюдения. Планируется установить 152 камеры видеонаблюдения и отдельный пост охраны.

Ранее сообщалось, что каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария".

В настоящее время готовность деревянного каркаса спортивного кафе составляет более 35%. Оно будет одноуровневым, площадь отапливаемых помещений составит 77 кв. м. По периметру появится открытая терраса площадью 97 кв. м.

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Теги:
Безопасность Парк Швейцария
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