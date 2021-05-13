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Более 150 камер видеонаблюдения и пост охраны обеспечат безопасность в нижегородском парке "Швейцария". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной благоустройству парка, которая состоялась 20 мая.
По словам директора МАУ "Парк "Швейцария" Алексея Башкаева, на территорию парка будет обеспечен быстрый въезд всех экстренных служб, а также в парке установят "тревожные кнопки".
Начальник управления "ГК "ЕКС" Петр Седельников в свою очерель сообщил, что в парке уже ведется прокладка кабельных сетей для монтажа системы видеонаблюдения. Планируется установить 152 камеры видеонаблюдения и отдельный пост охраны.
Ранее сообщалось, что каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария".
В настоящее время готовность деревянного каркаса спортивного кафе составляет более 35%. Оно будет одноуровневым, площадь отапливаемых помещений составит 77 кв. м. По периметру появится открытая терраса площадью 97 кв. м.
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