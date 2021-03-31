инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2021 13:59  [2] Каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария"
16 апреля 2021 13:50  [51] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 16 апреля
16 апреля 2021 13:27  [65] Водозаборная станция на Стрелке после реставрации может стать музеем или рестораном
16 апреля 2021 13:20  [63] Почти 100 студентов АКТТ и АПК стали участниками акции "Неделя без турникетов"
16 апреля 2021 13:02  [84] Снос недостроенного ФОКа на пр. Кораблестроителей начнется перед строительством нового
16 апреля 2021 12:44  [80] Олег Лавричев провел встречу со студентами-старшекурсниками АПК
16 апреля 2021 11:54  [95] Порядка 300 подростков смогут устроиться на летнюю работу
16 апреля 2021 11:48  [123] Центр Нижнего Новгорода будет закрыт для транспорта во время подготовки к Параду Победы
16 апреля 2021 11:16  [222] Депутаты Гордумы посчитали необходимым повышение квалификации поваров в нижегородских школах
16 апреля 2021 10:36  [144] Более 10 фонтанов заработают в Нижнем Новгороде к 9 Мая
Общество

Каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария"

16 апреля 2021 13:59  [2] Общество
Проект каркаса спортцентра

Проект каркаса спортцентра

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в настоящее время на объекте начали установку каркаса спортивного кафе и спортцентра.

Отмечается, что конструкции монтируют недалеко от входа в парк на остановке "ул. Сурикова". Рядом будут расположены пункт проката, скейт-парк, инклюзивная детская площадка, многофункциональная спортивная площадка, беговое кольцо и примыкающие к нему спортплощадки.

В настоящее время готовность деревянного каркаса спортивного кафе составляет 35%. Оно будет одноуровневым, площадь отапливаемых помещений составит 77 кв. м. По периметру появится открытая терраса площадью 97 кв. м.

В пресс-службе правительстве заметили, что готовность металлокаркаса спортцентра составляет 15%. Внутри спортцентра будет находиться: спортзал, гардеробная, общая зона для отдыха, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных граждан, а также пункт оказания первой медицинской помощи.

Напомним, что три новых кафе под одной крышей построят в парке "Швейцария".

Благоустройство в парке "Швейцария" началось с 15 июля 2020 года. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парк Швейцария Парки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph