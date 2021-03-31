Каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Проект каркаса спортцентра Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в настоящее время на объекте начали установку каркаса спортивного кафе и спортцентра.

Отмечается, что конструкции монтируют недалеко от входа в парк на остановке "ул. Сурикова". Рядом будут расположены пункт проката, скейт-парк, инклюзивная детская площадка, многофункциональная спортивная площадка, беговое кольцо и примыкающие к нему спортплощадки.

В настоящее время готовность деревянного каркаса спортивного кафе составляет 35%. Оно будет одноуровневым, площадь отапливаемых помещений составит 77 кв. м. По периметру появится открытая терраса площадью 97 кв. м.

В пресс-службе правительстве заметили, что готовность металлокаркаса спортцентра составляет 15%. Внутри спортцентра будет находиться: спортзал, гардеробная, общая зона для отдыха, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных граждан, а также пункт оказания первой медицинской помощи.

Напомним, что три новых кафе под одной крышей построят в парке "Швейцария".

Благоустройство в парке "Швейцария" началось с 15 июля 2020 года. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.