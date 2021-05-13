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Стали известны новые маршруты СПК "Валдай", которые откроют в июне

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Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Генеральный директор компании "Водолет" Никита Итальянцев на открытии навигации судов на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" 20 мая рассказа об организации новых маршрутов этого судна.

"Водолет" - это компания, учрежденная в 2019 году для работы по организации скоростных пассажирских регулярных перевозок на СПК "Валдай-45" в Нижегородской области. Сегодня – 20 мая, "Валдай" отправился в свой первый рейс 2021 года в Городец. С завтрашнего дня также планируются рейсы в Чкаловск, однако организаторы будут учитывать погодные условия и высоту волны на Горьковском море.

Никита Итальянцев рассказал, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в июне предусмотрены маршруты судов не только в Городец и Макарьево, но и в Павлово, Юрьевец и к Шуховской башне под Дзержинском.

Кроме того, по Волге и Оке можно будет добраться на "Валдае" до причала "Юг" в Автозаводском районе.

Напомним, что сейчас также прорабатываются варианты открытия межрегиональных рейсов в Ивановскую область (Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец) и Марий Эл (Нижний Новгород – Юрино).

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Теги:
Водный транспорт Транспорт
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