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Общество

Рекордное количество разметки будет нанесено в Нижнем Новгороде в 2021 году

21 мая 2021 12:10  [152] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рекордное количество разметки будет нанесено в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 21 мая.

"Мы наносим в этом году дорожную разметку на 310 улицах. Объем - 201 тысяча кв.м. Хочу сказать, что это самый большой объем за последнее время. И в нем очень большая доля термопластика, что соответствует сегодняшним требованиям автолюбителей и надзорных органов", - сказал он.

В рамках муниципального задания был заключен контракт с двумя подрядчиками - первый выполняет работу по разметке термопластиком, второй - лако-красочными материалами. Часть разметки (13,5 кв.м.) выполняет специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода (СМЭУ).

По словам Виталия Ковалева, по одному контракту разметка уже нанесена более, чем на 5 тысячах кв.м., по другому - на 13 тысячах кв.м

Также разметка будет восстановлена на участках, которые ремонтировались по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Речь идет о площади - 9,2 тысяч кв.м. Оценочная сумма этих работ более 6 млн рублей. Также нанесена разметка на новых объектах, которые ремонтируются в этом году. Общая площадь нанесения дорожной разметки составит почти 15 тысяч кв.м., на что выделено почти 14 млн рублей.

Глава департамента отметил, что в этом году разметка термопластиком будет нанесена около школ и детских садов.

"Раньше, в основном, разметка наносилась там краской. В этом году принято решение - термопластиком, что более долговечно, качественно и наглядно. Это повысит безопасность дорожного движения", - сказал он.

Всего будет нанесено почти 6 тысяч кв.м. разметки стоимостью 4,7 млн рублей.

Оценочная стоимость суммарного объема разметки в целом по городу, с учетом гарантийных обязательств, составляет около 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что гарантийный срок разметки термопластиком составляет год, в то время как краской - три месяца. 

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Теги:
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