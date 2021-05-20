Нижегородская область перевыполнила показатель по числу участников нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Нижегородская область перевыполнила показатель по количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" на 46%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Внедрение бережливых технологий позволяет серьезно снизить издержки и себестоимость изготавливаемой продукции, тем самым повысив ее маржинальность и конкурентоспособность. Результаты видны уже через несколько месяцев после начала этой работы, поэтому неудивительно, что при плановом показателе в 98 предприятий на конец нынешнего года участниками нацпроекта "Производительность труда" стали уже 143 нижегородских компании. Кстати, по этому показателю мы находимся на первом месте в стране", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что обучением персонала основам бережливых технологией и поддержкой при внедрении процессов, повышающих производительность труда, занимаются специалисты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК).

"В середине июня ФЦК при поддержке правительства региона проведет у нас форум "Производительность 360", в ходе которого предприятия смогут узнать и обсудить со специалистами по бережливым технологиям все особенности нацпроекта "Производительность труда", поделиться друг с другом опытом и наладить сотрудничество. Для нас очень важно, что мероприятие такого масштаба проходит на нижегородской земле", - отметил Глеб Никитин.

Ранее, обращаясь к участникам первого форума "Производительность 360", президент России Владимир Путин подчеркнул, что повышение производительности труда – один из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста, создания современных рабочих мест, решения насущных социальных проблем. "Для того чтобы двигаться вперёд, добиваться поставленных целей, необходимо объединить усилия регионов, бизнеса, крупных компаний-лидеров", - сказал президент.

Нижегородская область также стала лидером в стране по количеству компаний-автопроизводителей, участвующих в нацпроекте "Производительность труда". Среди 143 участников национального проекта 26 занимаются производством автомобилей и автокомпонентов. В перечне как относительно крупные компании – "Луидор" и "Рускомтранс", так и небольшие, например, "Инком", "Автокомпонент" и "Промавто".

Ранее сообщалось, что нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта — обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.