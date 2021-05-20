Улицу Кожевенную перекроют для транспорта до 11 июля

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Улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта с 24 мая до 11 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Речь идет о перекрытии участка от улицы Широкой до Зачатской башни Кремля.
Помимо этого, с 12 июля до 1 августа будет прекращено движение транспорта по переулку Казарменному на участке от улицы Кожевенной до Нижне-Волжской набережной.
Запрет на проезд транспорта обусловлен капитальным ремонтом дороги.
Напомним, что сейчас вокруг кремлевской стены создается бульвар. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
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