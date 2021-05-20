ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2021 12:17  [78] Улицу Кожевенную перекроют для транспорта до 11 июля
22 мая 2021 11:34  [497] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 22 мая
22 мая 2021 09:50  [452] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил выпускников с окончанием учебного года
22 мая 2021 00:01  [1010] Полное затмение Суперлуны произойдет 26 мая
21 мая 2021 20:53  [487] Денис Мацуев стал послом 800-летия Нижнего Новгорода
21 мая 2021 18:37  [429] ГУАД проверит качество укладки асфальта по нацпроекту на дороге Кстово-Вязовка
21 мая 2021 17:52  [459] Сотрудники АПЗ привезли приюту "Дом с хвостом" 100 кг корма
21 мая 2021 17:30  [500] Жительница Городца вышла в финал конкурса "Мастера гостеприимства"
21 мая 2021 17:21  [502] Города Нижегородской области готовятся к конкурсу проектов создания комфортной среды
21 мая 2021 16:57  [445] "Школа грамотного потребителя" провела для нижегородских учащихся уроки ЖКХ
Общество

Улицу Кожевенную перекроют для транспорта до 11 июля

23 мая 2021 12:17  [78] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта с 24 мая до 11 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет о перекрытии участка от улицы Широкой до Зачатской башни Кремля.

Помимо этого, с 12 июля до 1 августа будет прекращено движение транспорта по переулку Казарменному на участке от улицы Кожевенной до Нижне-Волжской набережной.

Запрет на проезд транспорта обусловлен капитальным ремонтом дороги.

Напомним, что сейчас вокруг кремлевской стены создается бульвар. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Ремонтные работы Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph