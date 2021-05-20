Движение на участке дороги по ул. Ильинская перекрыто до августа Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение на участке дороги по ул. Ильинская перекрыто до августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, участок дороги перекрыт в связи с капитальным ремонтом дороги.

Так, с 00:01 24 мая по 23:59 1 августа временно прекращено движение транспорта по улице Ильинская на участке дороги от Зеленского съезда до переулка Вахитова.

Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что улицу Кожевенную перекроют для транспорта до 11 июля.