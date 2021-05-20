Четыре человека пострадали от укусов змей в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта nature.sfu-kras.ru, С. Чупров

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четыре человека пострадали от укусов змей в Нижегородской области в мае 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона со ссылкой на токсикологическое отделение Нижегородской клинической больницы №33.

По словам собеседник агентства, в результате укусов двоим нижегородцам потребовалась госпитализация.

Отметим, что в европейской части России обитает лишь один вид ядовитых змей - гадюка обыкновенная.

Как сообщают специалисты, в 80% случаев укус происходит в ногу. Первые признаки укуса змеи: чувство онемения или "ползания" "мурашек" в укушенной конечности, "двоение" в глазах, тошнота, переходящая в рвоту, мышечная и общая слабость, отек конечности, затрудненное дыхание, боль в сердце, обморок.

Если человека укусила гадюка, его нужно как можно быстрее доставить больницу, где ему введут противозмеиную сыворотку. При этом пострадавший должен находиться в состоянии покоя, т.к. резкие движения ускоряют распространение яда по организму. Если человек оказался в лесу один, ему следует как можно быстрее добраться до людей, не опираясь на пострадавшую ногу.

Место укуса рекомендуется промыть водой или антисептическим препаратом, наложить повязку и положить на укус холодный предмет. Можно попробовать отсасывать и быстро сплевывать яд, но только в том случае, если нет ранок в ротовой полости.

При этом нельзя накладывать жгут, прижигать место укуса и употреблять алкоголь.

Напомним, что в прошлом году первые укусы змей были зарегистрированы в Нижегородской области в конце весны - начале лета. По информации на июль, со змеиными укусами в медучреждения обратились четверо взрослых и один несовершеннолетний. Отметим, что на сайте детской областной больницы также сообщалось о двух обращениях пострадавших от змей детей. Пациентам потребовалась интенсивная терапия.