Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
25 мая 2021 12:22  [128] "РусВинил" рекультивирует свалку химотходов в промзоне Кстова
25 мая 2021 11:55  [120] Платежная система "Таможенная карта": в I квартале 2021 года отмечает рост оборотов платежей
25 мая 2021 11:37  [139] "Красное Сормово" в I квартале снизило чистую прибыль в 1,6 раза
25 мая 2021 11:01  [107] Банк "Открытие" увеличивает портфель кредитов МСБ в Нижегородской области
25 мая 2021 10:45  [149] "МегаФон" запустит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате
25 мая 2021 10:21  [106] Нижегородский бизнес приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу
24 мая 2021 20:34  [920] Нижегородский земельный совет одобрил 21 заявку для инвестпроектов
24 мая 2021 20:16  [342] Производство спецавтомобилей создадут в Автозаводском районе за 200 млн рублей
24 мая 2021 20:02  [447] Резидент ТОСЭР "Володарск" расширит производство, вложив 88 млн рублей
24 мая 2021 18:49  [350] Более 300 нижегородских компаний включено в реестр социальных с начала 2021 года
Бизнес

"РусВинил" рекультивирует свалку химотходов в промзоне Кстова

25 мая 2021 12:22  [128] Бизнес

ООО "РусВинил" рекультивирует свалку отходов в промзоне Кстова Нижегородской области, сообщили НИА "Нижний Новгород" на предприятии.

Как отметил собеседник агентства, участок, где расположена свалка принадлежит в настоящее время "РусВинилу", до этого в советское время эти иловые карты были частью биологической очистки стоков бывшего завода Кстовский ОПЗ БВК и представляли собой искусственные пруды с пастообразным иловым осадком тёмного цвета. После проведенных исследований специалисты пришли к заключению, что они не является токсичным и не имеет класса опасности. Свалка была законсервирована в 2004 году ее бывшим владельцем.

"РусВинил" был введён в эксплуатацию в промзоне Кстова в 2014 году, и в своей производственной деятельности данные сооружения не использовал, пояснил собеседник НИА "Нижний Новгород", пояснив при этом, что компания взяла на себя обязательства по рекультивации этих иловых карт. В январе-феврале текущего года подрядная организация "РусВинила" начала первый этап работ на данном участке. Были проведены земляные работы и расчистка территории спецтехникой. Проект был разработан с учётом всех требований безопасности, согласовывая свои действия с минэкологии Нижегородской области, Волжско-Окским управлением Ростехнадзора и Росприроднадзором.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне.

Согласно информации, ведомство возбудило административное расследование в отношении ООО "РусВинил" по статье "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв". В ходе осмотра территории был обнаружен неизвестный пастообразный отход, имеющий черный оттенок, без характерного резкого запаха. Также на почвенном покрове были зафиксированы следы работы спецтехники.

Отобраны пробы отходов для установления класса их опасности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность Свалки Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph