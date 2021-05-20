"РусВинил" рекультивирует свалку химотходов в промзоне Кстова Бизнес

ООО "РусВинил" рекультивирует свалку отходов в промзоне Кстова Нижегородской области, сообщили НИА "Нижний Новгород" на предприятии.

Как отметил собеседник агентства, участок, где расположена свалка принадлежит в настоящее время "РусВинилу", до этого в советское время эти иловые карты были частью биологической очистки стоков бывшего завода Кстовский ОПЗ БВК и представляли собой искусственные пруды с пастообразным иловым осадком тёмного цвета. После проведенных исследований специалисты пришли к заключению, что они не является токсичным и не имеет класса опасности. Свалка была законсервирована в 2004 году ее бывшим владельцем.

"РусВинил" был введён в эксплуатацию в промзоне Кстова в 2014 году, и в своей производственной деятельности данные сооружения не использовал, пояснил собеседник НИА "Нижний Новгород", пояснив при этом, что компания взяла на себя обязательства по рекультивации этих иловых карт. В январе-феврале текущего года подрядная организация "РусВинила" начала первый этап работ на данном участке. Были проведены земляные работы и расчистка территории спецтехникой. Проект был разработан с учётом всех требований безопасности, согласовывая свои действия с минэкологии Нижегородской области, Волжско-Окским управлением Ростехнадзора и Росприроднадзором.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне.

Согласно информации, ведомство возбудило административное расследование в отношении ООО "РусВинил" по статье "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв". В ходе осмотра территории был обнаружен неизвестный пастообразный отход, имеющий черный оттенок, без характерного резкого запаха. Также на почвенном покрове были зафиксированы следы работы спецтехники.

Отобраны пробы отходов для установления класса их опасности.