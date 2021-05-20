ЦИК одобрил заявку Нижегородской области на проведение онлайн-голосования 19 сентября Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации одобрила заявку Нижегородской области на проведение онлайн-голосования на выборах 19 сентября. Такое решение было принято на заседании ЦИК РФ 25 мая 2021 года.

Согласно информации, всего на проведение дистанционного электронного голосования заявки подали 10 субъектов России. В результате, помимо Нижегородской области, такое право получили Курская, Мурманская, Ростовская, Ярославская области и город Севастополь. Также онлайн-голосование будет проводиться в Москве.

Как рассказала в ходе доклада председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская, на 1 января 2021 численность избирателей в регионе составляет 2,5 млн человек, из них 1,5 млн могут принять участие в дистанционном голосовании, т.к. у них есть учетная запись на портале госуслуг. Она отметила, что 75% нижегородцев активно пользуются интернетом.

По ее словам, информирование жителей Нижегородской области о возможности проголосовать дистанционно будет проводиться несколькими способами: по СМС, через СМИ и путем поквартирного обхода.

В ответ на это председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала региону отказаться от поквартирного обхода из-за распространения коронавируса.

Напомним, в Единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы глав субъектов РФ и депутатов законодательных органов 39 регионов России.

Напомним также, дистанционное электронное голосование уже проводилось в Нижегородской области летом 2020 года по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.