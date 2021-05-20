"Нижегородская область готова к проведению электронного голосования", - Глеб Никитин Политика

"Нижегородская область готова к проведению дистанционного электронного голосования", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя одобрение Центральной избирательной комиссией России заявки региона на проведение онлайн-голосования на выборах 19 сентября.

"Весной Нижегородская область успешно провела общероссийскую тренировку по использованию системы дистанционного электронного голосования. Серьезным подспорьем стал опыт, полученный в ходе голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году. Тогда избиратели смогли убедиться в безопасности и надежности такой системы. Было получено немало положительных отзывов. Особенно актуален такой формат голосования в период пандемии", - сказал Глеб Никитин.

"Россия – один из мировых лидеров по использованию цифровых сервисов в жизни общества, а Нижегородская область – один из флагманов процесса внутри страны. Мы видим, что президент России и правительство уделяют огромное внимание этому направлению, и это позволяет создать эффективные платформы. Нижегородцы активно используют данные сервисы, участвуют в различных голосованиях. Ярким примером является выбор объектов благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и региональный проект инициативного бюджетирования "Вам решать". Это прекрасный показатель высокого гражданского самосознания, которое всегда было свойственно нашему региону", - добавил губернатор.

В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области отметили, что дистанционное электронное голосование – это современный способ проведения выборов без бумажного бюллетеня. У избирателей есть возможность проголосовать из любой точки страны с устройства, имеющего выход в интернет, без посещения избирательного участка. Фальсификации голосов исключаются, поскольку сохранность голосов обеспечивается системой безопасности. При этом тайность голосования сохраняется.