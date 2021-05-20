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Общество

Депутаты Гордумы поддержали установку памятника Владимиру Далю в Нижнем Новгороде

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Скульптура Даля в Калужской области

Скульптура Даля в Калужской области

Фото: с сайта ethnomir.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали установку памятника создателю "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимиру Далю в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 26 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что инициатором выступил Фонд сохранения культурного наследия В.И. Даля.

Памятник Далю будет выглядеть как бронзовый бюст на гранитном постаменте. Его изготовят до конца июля этого года и установят на Верхне-Волжской набережной у дома №24 корпус 1 по улице Минина.

Отметим, что Владимир Даль проживал в Нижнем Новгороде с 1849 по 1859 годы и являлся управляющим Нижегородской удельной конторой. За это время он основал первые в стране профессионально-технические училища, открыл больницы и школы, проводил реформирование суда и полиции, участвовал в развитии Нижегородской ярмарки, готовил народное ополчения для обороны Крыма. Также именно в Нижнем Новгороде были созданы основные труды писателя.

Торжественное открытие памятника предлагается провести в рамках праздничных мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

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Теги:
Городская дума Памятники
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