Гордума утвердила положение об инициативных проектах на территории Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила положение об инициативных проектах на территории города. Такое решение было принято на заседании 26 мая 2021 года.

Данное положение устанавливает единые принципы народного бюджетирования, позволяющие жителям города принимать участие в определении приоритетов расходования средств городского бюджета при решении вопросов местного значения.

Документ, разработанный администрацией города, содержит общие нормы и понятия инициативного бюджетирования, а также устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора.

По предложению депутатов и прокуратуры города в положение были включены критерии оценки инициативных проектов, а также шкала их оценки.

В частности, при отборе заявок от жителей будет учитываться острота и актуальность решаемой проблемы, социальная и экономическая эффективность реализации проекта, доля участия горожан в поддержке инициативного проекта, вклад инициаторов в финансирование и другие критерии.

Напомним, в февраля Городская дума приняла решение об участии Нижнего Новгорода в региональном проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!".