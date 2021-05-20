Прием кандидатур для получения памятного знака в честь 800-летия Нижнего Новгорода продлен до середины июня Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прием кандидатур для получения памятного знака "800 лет городу Нижнему Новгороду" продлен до середины июня. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 26 мая 2021 года.

Депутаты поддержали внесение изменений в положение о памятном знаке.

Ранее планировалось, что прием завершится 31 мая. Новые сроки направления ходатайств о поощрении памятным знаком - до 15 июня.

Напомним, памятный знак получат тысяча человек: 100 из них выберет председатель гордумы, 100 - глава Нижнего Новгорода, еще 800 будет определено по предложениям администраций районов города.

Согласно положению, памятным знаком будут поощрены люди, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.

Вручение памятных знаков запланировано в рамках празднования 800-летия.