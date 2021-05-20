Госкомпания "Автодор" построила спецполигон для испытания шумозащитных экранов для М-12 Бизнес

Госкомпания "Автодор" построила специальной полигон для испытания шумозащитных экранов для трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" сообщает пресс-служба ГК.

Во Владимирской области создан уникальный демонстрационный полигон по оценке шумозащитных экранов, которые будут установлены вдоль трассы М-12. Лучшие технологии экраны, прошедшие испытания, будут применять уже при строительстве высокоскоростной магистрали.

В настоящее время семь компаний уже разместили экраны, соответствующие условиям СТО АВТОДОР 2.9-2014 "Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах" (в редакции от 16.10.20 № 279), устанавливающего повышенные требования к качественным показателям, конструктивным особенностям, гарантийным обязательствам.

В частности, ООО "ОЗМК" представило экраны с панелями из композитов, оцинкованной стали, нержавейки, стали с цинк-алюмо-магниевым защитным покрытием, светопрозрачные конструкции, технологию объединения стоек экранов со стойками освещения, тросовую систему удержания панелей для безопасности на мостовых сооружениях, широкополочные стойки для исключения выпадения панелей, инновационное крепление фартуков, защитное покрытие от граффити, технологию цифрового проектирования и строительства экранов.

ООО "DoorHan" установило экраны с панелями из алюминиевого сплава, оцинкованной стали, светопрозрачные конструкции, ГК "Масстар" представила экраны с композитными панелями из армированного бетона и древобетона, инновационные конструкции экранов с наклоном от дороги, увеличивающие акустическую эффективность и др.

На полигоне будет проведена технико-экономическая оценка экранов каждого производителя, удобство монтажа, долговечность, износостойкость и проч.

Напомним, что Главгосэкспертиза одобрила подготовительные работы на 4 этапе трассы М-12 "Москва – Казань".

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для подготовки территории 4 этапа скоростной магистрали М-12 "Москва – Казань".

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.