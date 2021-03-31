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Бизнес

Главгосэкспертиза одобрила подготовительные работы на 4 этапе трассы М-12 Москва – Казань

05 мая 2021 11:01  [77] Бизнес

Главгосэкспертиза одобрила подготовительные работы на 4 этапе трассы М-12 "Москва – Казань", сообщается на сайте СИХ "Автобан".

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для подготовки территории 4 этапа скоростной магистрали М-12 "Москва – Казань".

Положительное заключение выдано на следующие виды работ:
– инженерные изыскания;
– мероприятия по охране объектов культурного наследия;
– подготовительные работы для возведения искусственного сооружения и подъездных дорог для проезда к участкам работ по переустройству коммуникаций.

Согласно документу, в рамках мероприятий по охране объектов культурного наследия в Нижегородской области будут проведены раскопки на площади 30 тыс. квадратных метров, в том числе в поселениях эпохи бронзы и мезолита IV тыс. до н. э.

На сегодняшний день строители уже приступили к обустройству стройплощадок для сооружения моста через реку Оку и устройству причальных сооружений.


СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.
Согласно поручению Президента России, скоростная магистраль М-12 “Москва – Казань” в 2024 году будет продлена до Екатеринбурга.
Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.
Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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