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Нижегородская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов всероссийской акции "ГЕН уборки"

26 мая 2021 15:27  [58] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов всероссийской акции "ГЕН уборки". Об этом сообщают организаторы - АНО "Национальные приоритеты", которые провели акцию при поддержке волонтеров всероссийского общества охраны природы.

Согласно информации, идеи раздельного сбора отходов при традиционных субботниках поддержали жители 72 субъектов РФ. Более 15 000 россиян стало участниками всероссийской акции "ГЕН уборки". Она проходила в рамках сразу двух национальных проектов - "Экология" и "Жилье и городская среда".

"С каждым годом жители Нижегородской области и всей страны активнее включаются в тему раздельного сбора отходов. В соответствии с целями нацпроекта "Экология" к 2030 году на сортировку будет направляться до 100% твердых коммунальных отходов, а более трети бытового мусора пойдет на переработку. В регионах создается для этого необходимая инфраструктура", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В десятку самых активных субъектов страны, участвовавших в акции "ГЕН уборки" вошли вместе с Нижегородской областью: Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Челябинская, Иркутская, Хабаровская, Свердловская, Самарская, Московская области, а также Республика Крым и Севастополь.

Поддержать тему раздельного сбора в соцсетях можно было, опубликовав пост в поддержку акции с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология. Присоединиться к челленджу своих подписчиков призвали певица Сати Казанова, актер и музыкант Станислав Ярушин, певец Анатолий Цой, тревел-блогеры Наталья и Мурад Османн, актриса Анна Хилькевич. Самые активные участники челленджа награждены экопризами. Всего вместе с участниками челленджа онлайн-акцию поддержало более 200 000 пользователей соцсетей, которые делились своим опытом проведения генуборки и отмечали важность сортировки отходов.

Присоединиться к акции мог любой желающий, отметив на сайте акции свою территорию "ГЕН уборки" и выложив тематический пост с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология. Получить сертификат участника акции можно до конца мая. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку на сайте.

Организаторы призывают жителей не ограничиваться сроками акции, а проводить осознанные генеральные уборки на постоянной основе, изучив правила раздельного сбора мусора, представленные на сайте генуборки.национальныепроекты.рф.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
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