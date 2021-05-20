Нижегородский вор в законе "Цезарь" получил 10 лет строгого режима

Виктор Жаринов
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Нижегородский областной суд вынес приговор в отношении участников преступной группы, один из которых признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Обвинительный приговор был оглашен сегодня - 26 мая 2021 года.
Речь идет о воре в законе Викторе Жаринове, который признан виновным в таких преступлениях, как "Занятие высшего положения в преступной иерархии" (ст. 210.1. УК РФ) и в соучастии похищения человека (ст. 33 УК РФ и ст. 126 УК РФ).
Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 1 млн рублей.
Еще один участник преступной группировки - Артур Арутюнян, сегодня признан виновным в соучастии в похищении человека и приговорен к шести годам колонии общего режима, еще один подельник - житель Чебоксар Сергей Голубев, обвинялся в похищении человека и его приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком на четыре года.
Напомним, что расследование уголовного дела завершилось в прошлом году.
Виктор Жаринов занял высшее положение в преступном сообществе Нижегородской области в мае 2013 года. С этого момента и по ноябрь 2019 года обвиняемый контролировал все криминальные финансовые потоки региона и организовал несколько тяжких и особо тяжких преступлений.
Так, в 2019 году он организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения было заставить потерпевших передать контроль над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды.
Артур Арутюнян и Сергей Голубев принимали в похищении граждан активное участие.
До суда обвиняемые находились под стражей.
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