Нижегородский вор в законе "Цезарь" получил 10 лет строгого режима Происшествия

Виктор Жаринов Фото: СК РФ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский областной суд вынес приговор в отношении участников преступной группы, один из которых признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвинительный приговор был оглашен сегодня - 26 мая 2021 года.

Речь идет о воре в законе Викторе Жаринове, который признан виновным в таких преступлениях, как "Занятие высшего положения в преступной иерархии" (ст. 210.1. УК РФ) и в соучастии похищения человека (ст. 33 УК РФ и ст. 126 УК РФ).

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 1 млн рублей.

Еще один участник преступной группировки - Артур Арутюнян, сегодня признан виновным в соучастии в похищении человека и приговорен к шести годам колонии общего режима, еще один подельник - житель Чебоксар Сергей Голубев, обвинялся в похищении человека и его приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком на четыре года.

Напомним, что расследование уголовного дела завершилось в прошлом году.

Виктор Жаринов занял высшее положение в преступном сообществе Нижегородской области в мае 2013 года. С этого момента и по ноябрь 2019 года обвиняемый контролировал все криминальные финансовые потоки региона и организовал несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в 2019 году он организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения было заставить потерпевших передать контроль над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды.

Артур Арутюнян и Сергей Голубев принимали в похищении граждан активное участие.

До суда обвиняемые находились под стражей.