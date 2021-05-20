Сергей Кравцов и Глеб Никитин оценили ход строительства "Школы 800" Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 мая 2021 года оценили ход строительства корпуса "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщат пресс-служба губернатора региона.

"Пятиэтажные школы у нас не строились с советского времени. Это первая такая школа. Важно, что это очень хороший пример концессии, когда дополнительные средства привлекаются с использованием механизма государственно-частного партнерства. Мы уже этот опыт использовали в текущем году в рамках проекта по строительству не менее 1300 школ, который реализуется при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и крупнейших российских банков. Мы дополнительно привлекли 300 млрд рублей и до 2024 года построим в два раза больше школ, чем планировалось изначально", – рассказал Сергей Кравцов.

Готовность строительства корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет 76%, что соответствует графику. Монолитные работы выполнены на 88%, кирпичная кладка - на 73%. Завершается подключение всех объектов к действующим сетям водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения. Закончилось создание внутренних сетей холодного водоснабжения, а создание систем горячего водоснабжения и отопления выполнено почти на 50%. Начинается монтаж фасадных конструкций.

"Благодарю министра просвещения РФ Сергея Кравцова за внимание и поддержку проекта. Для нас важно, что опыт Нижегородской области становится основой для выработки решений, которые могут применяться по всей стране. Президент России Владимир Путин поставил задачу по строительству 1 300 школ. Для ее реализации необходимо задействовать самые различные механизмы. Мы уже ведем работу над следующими проектами. Особенно такие школы востребованы в новых микрорайонах, они являются важнейшей частью социальной инфраструктуры", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что менее года назад – 1 июня 2020 года – был заложен первый камень в основание "Школы 800" в Верхних Печерах.

"Строительство подобных объектов обычно длится не менее двух лет, мы же поставили задачу начать работу "Школы 800" практически через год. Естественно, многое зависит от строительной организации, от поставки материалов, от загрузки рабочих. Здесь специалисты трудятся изначально в три смены. Нам удалось заранее приобрести материалы, чтобы их удорожание не сказалось на выполнении графика. Мы поставили перед собой чрезвычайно амбициозную задачу – начать обучение в "Школе 800" 1 сентября 2021 года. И главное, несмотря на сжатые сроки строительства, - соблюсти все требования к качеству и безопасности объекта", - сказал Глеб Никитин.

Параллельно со строительством ведется подготовка пакета документов, необходимых для лицензирования. После получения лицензии начнется рассмотрение заявлений на поступление. Ориентировочно это произойдет в августе. Прием будет открыт во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра. Занятия для школьников начнутся 1 сентября 2021-го – в год 800-летия Нижнего Новгорода. Строительство ведется в рамках национального проекта "Образование".

Уже на 80% сформирован педагогический коллектив по рекомендациям экспертов. Ключевая идея проекта заключается в формировании школы двух ступеней: базовой (1-6 классы) и старшей (7-11 классы). На первой ступени школьники будут получать универсальную подготовку, в том числе изучать иностранные языки, а на второй предусмотрено не менее 10 различных направлений подготовки (гуманитарное, техническое, художественное, социально-экономическое, академическое, IT и т.д.). При этом на второй ступени каждый ребенок сможет сформировать индивидуальный учебный план, выбрать уровень сложности образовательных модулей. Образ школы разработан совместно проектной командой Школы 800, Мининским университетом при научно-методической поддержке ГК "Просвещение".

Напомним, президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию РФ заявил, что в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов национального института развития ВЭБ.РФ до конца 2024 года планируется построить в стране не менее 1300 новых школ, в которых сможет учиться свыше 1 млн детей.

Как уже сообщалось, в состав Школы 800 войдут три учебных корпуса в Нижнем Новгороде (на бульваре Южном, в микрорайоне Верхние Печеры и в Сормовском районе), а также центр дополнительного образования в городе Бор.

Как ранее сообщал руководитель образовательного центра "Школа 800" Сергей Злобин, завершается первый этап формирования педагогической и управленческой команды.

СПРАВКА:

Образовательный комплекс "Школа 800" создается в рамках национального проекта "Образование". Строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Нижегородской области и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение" 22 января 2020 года. Это первый в России крупный инвестиционный проект в формате государственно-частного партнерства в отношении образовательной организации.

Все корпуса Школы 800 будут объединены общей образовательной программой. Открытие комплекса позволит решить проблему очередности при поступлении в школы в микрорайонах, где возводятся корпуса, создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования.

Заявления на прием для обучения школа начнет рассматривать после получения лицензии, ориентировочно это произойдет в августе. Прием будет открыт во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра. Занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода.