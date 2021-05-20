Семейство гуанако из зоопарка "Лимпопо" принесло первое потомство Общество

Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

Семейство гуанако из зоопарка "Лимпопо" принесло первое потомство. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пара гуанако - Фараон и Афина, живет в нижегородском зоопарке с 2018 года. Эти роды были для Афины первыми, и все прошло без осложнений.

Вес первенца составил 9,3 кг. Уже через час после рождения малыш встал на ножки, а спустя еще один час пробовал мамино молоко. Сейчас он активно изучает вольер, скачет и даже пробует знакомиться с посетителями. Папу же для спокойствия мамы и малыша временно переселили в отдельный вольер.

Гуанако - самое крупное травоядное млекопитающее Южной Америки из семейства верблюдов, предок одомашненной более 6 тысяч лет назад индейцами племени кечуа ламы. Это самый распространенный вид верблюжего семейства в Южной Америке. Они проживают на континенте более двух миллионов лет.