Фото:
Семейство гуанако из зоопарка "Лимпопо" принесло первое потомство. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Пара гуанако - Фараон и Афина, живет в нижегородском зоопарке с 2018 года. Эти роды были для Афины первыми, и все прошло без осложнений.
Вес первенца составил 9,3 кг. Уже через час после рождения малыш встал на ножки, а спустя еще один час пробовал мамино молоко. Сейчас он активно изучает вольер, скачет и даже пробует знакомиться с посетителями. Папу же для спокойствия мамы и малыша временно переселили в отдельный вольер.
Гуанако - самое крупное травоядное млекопитающее Южной Америки из семейства верблюдов, предок одомашненной более 6 тысяч лет назад индейцами племени кечуа ламы. Это самый распространенный вид верблюжего семейства в Южной Америке. Они проживают на континенте более двух миллионов лет.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+