Артисты нижегородского ТЮЗа попытались ответить на вопрос — умеют ли животные лгать? Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сегодня на сцене Нижегородского театра юного зрителя состоится премьера спектакля для детей по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба "Умеют ли животные лгать?". Накануне корреспондент НИА "Нижний Новгород" посетила организованный театром пресс-показ.

В спектакле восемь персонажей: Тигр, Овцы, Гусыня, Панда, Обезьяна, Пес и Лис. Все они разные, у каждого свой путь в жизни. Если бы не случай, который свел их в зале ожидания с названием "Animal lounge" аэропорта, они, возможно, никогда бы и не встретились. Задерживающимся рейсом Панда отправлялся в элитный зоопарк для вымирающих животных, Гусыня — на юг, где уже отдыхает ее стая, а Обезьяна — на очередные медицинские опыты.

Животные вот уже несколько дней терпеливо ждут, когда их планы воплотятся в жизнь. С реальностью их связывает только Пес — сотрудник аэропорта. Он из раза в раз сообщает пассажирам, что рейс перенесен на неопределенный срок и призывает оставаться в зале. Причину задержи Пес не объясняет и не дает никаких обещаний. За всю свою жизнь Пес ни разу не покидал территорию аэропорта, верно неся службу собаки-ищейки. Его мир начал рушиться, хотя он сам еще этого не осознал. Вместо того, чтобы поговорить с Псом и попробовать разобраться в ситуации, пассажиры только жалуются на ужасный сервис.

Размеренное ленивое существование животных резко меняется, когда в "Animal lounge" случайно оказывается Лис. Как и "положено" представителю этого вида, он ведет асоциальный образ жизни. У него нет документов, и он находится в розыске. Но аморальным его назвать нельзя. Он своим поведением вносит сумятицу в ряды животных, но, в итоге, становится для них нравственным ориентиром. Глядя на его манеры поведения, животные раскрепощаются и показывают друг другу свои скрытые стороны.

Тигр, Овцы, Гусыня, Панда, Обезьяна, Пес и Лис на сцене подозрительно похожи на людей. Задавая в названии произведения вопрос "Умеют ли животные лгать?", автор параллельно спрашивает — "А умеют ли люди?".

"Вы открываете рот только для того, чтобы соврать", - заявляет один из героев спектакля.

Взрослому и юному зрителю этой постановки приходится задуматься, где в действительности границы лжи, и на что можно пойти, чтобы скрыть правду. В остальное время, он может посмеяться над персонажами, чье поведение зачастую комично, а также восхититься их вокальными и танцевальными данными.

Пьеса, которая также имеет другое название "У лис длинные носы", в ноябре 2020 года была представлена в рамках работы театральной лаборатории "Кулибинка", где молодые режиссеры продемонстрировали три современные пьесы. Пьеса понравилась зрителям и теперь вошла в репертуар театра. Режиссером выступил Алексей Логачев.

СПРАВКА:

Ульрих Хуб – немецкий драматург, режиссер, актер. Его авторству принадлежит 15 театральных пьес. Автор пьесы и книги "Ковчег отходит ровно в восемь", признанной в 2006 году лучшей в Германии и поставленной во многих российских театрах.

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