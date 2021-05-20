Улице Первоцветную в микрорайоне "Цветы" Нижнего Новгорода перекроют на две недели Общество

Улице Первоцветную в микрорайоне "Цветы" Нижнего Новгорода перекроют на две недели, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города. С 08:00 1 июня до 20:00 15 июня 2021 года там прекращается движение транспорта на участке дороги на перекрёстке с улицей Академика Сахарова. Перекрытие проезжей части связано со строительством сети ливневой канализации. Автомобилисты смогут объехать участок по улице Цветочной и внутриквартальным проездам.

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