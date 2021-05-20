Глеб Никитин презентовал проект распределенного IT-кампуса в Нижнем Новгороде Общество

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал проект распределенного IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Глава региона выступил на стратегической сессии по созданию университетских кампусов мирового уровня, которую провели вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам Дмитрия Чернышенко, глава государства Владимир Путин поручил создать в России сеть студенческих кампусов мирового уровня. До 1 декабря 2022 года должны быть не менее трех проектов в стадии реализации.

Глеб Никитин представил проект распределенного IT-кампуса, включающего образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов. Потребность в реализации проекта вызвана нехваткой IT-специалистов. В настоящий момент общий дефицит составляет 15 000 человек. Ежегодно готовится только около 3 тысяч специалистов в сфере IT.

"Проект распределенного IT-кампуса разделен на этапы. Первый этап включает строительство необходимых площадей под современное и комфортное проживание студентов на территории ННГУ. Это даст возможность начать необходимые работы в максимально короткие сроки. Проект также включает создание учебного корпуса для обучения первых двух курсов студентов будущего IT-факультета. На втором и третьем этапах рассматриваем создание образовательной инфраструктуры под IT-факультет в исторической части Нижнего Новгорода", - сказал губернатор.

Планируется, что кампус расположится рядом с ИНТЦ "Квантовая долина". Около 80% вложений будет профинансировано частными инвесторами.

"Источник бюджетных инвестиций - в первую очередь для снятия существующих инфраструктурных ограничений - нам также понятен. Инициатива по развитию исторического центра получила поддержку в послании президента России Владимира Путина, и сегодня мы на финальном этапе согласования заявки по инфраструктурному меню", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Как отметила ректор ННГУ Елена Загайнова, кампус будет межвузовским и распределенным.

Планируется, что на территории IT-кампуса расположится интерактивный музей цифровой индустрии, здесь будут проводить регулярные сессии и конференции и многое другое. Важным дополнением станет возможность встраивания в модель обучения выпускников системы СПО – им будет предложена модель ускоренного бакалавриата. Основой IT-факультета станут кафедры, использующие базовые технологии - такие, как, например, дата-аналитика и информационная безопасность, и прикладные - это робототехника, компьютерное зрение и искусственный интеллект.