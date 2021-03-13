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Кластеры "Квантовой долины" хотят построить в трех районах Нижнего Новгорода

22 марта 2021 17:36  [123] Экономика

Фото: staff-online.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Кластеры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовой долины" хотят построить в трех районах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве.

Планируется, что ИНТЦ "Квантовая долина" будет состоять из пяти кластеров, каждый из которых будет предназначен для локализации проектов определенного вида деятельности. Для каждого ИНТЦ построят новые объекты инфраструктуры.

Кластеры расположатся на разных участках Нижнего Новгорода. Сейчас рассматриваются три участка в Нижегородском районе, один – в Канавинском, и один – в Советском районе. Общая площадь всех территорий ИНТЦ составит порядка 100 тысяч кв метров.

Один из кластеров предлагается создать на улице Владимира Высоцкого у ТРЦ "Фантастика".

В правительстве добавили, что список резидентов нижегородской "Квантовой долины" пока не определен, но в создании ИНТЦ выразили заинтересованность 52 организации, в том числе научно-образовательные и бизнес-организации. Кроме того, заинтересованность выразили такие крупные отечественные компании, такие как: ПАО "Сбербанк", ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД".

На сегодняшний день документация о создании "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде находится на межведомственном рассмотрении в правительстве РФ.

Итоговые сроки возведения объектов ИНТЦ "Квантовая долина" будут определены после утверждения на федеральном уровне. По предварительным данным, запуск объектов "Квантовой долины" произойдет в 2024-2025 году.

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Теги:
Наука Строительство
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